Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,94 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,94 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,95 EUR. Bei 16,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 861.434 Stück.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,95 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 0,04 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2023 Kursverluste bis auf 8,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,656 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,35 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,68 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6,32 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

