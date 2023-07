Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 10,23 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 10,23 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,18 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 977.868 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 29,14 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,41 EUR.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.680,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.328,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Ausblick: Deutsche Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Bank-Investment abgeworfen

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt