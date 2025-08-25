Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 31,06 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 31,06 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,93 EUR aus. Bei 31,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.953.444 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 32,09 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 3,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 55,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,77 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

