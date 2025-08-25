Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 31,16 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,1 Prozent auf 31,16 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,12 EUR. Bei 31,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 460.365 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,09 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Mit einem Zuwachs von 2,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,81 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,67 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 28,77 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
