Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag mit Verlusten

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 8,48 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,46 EUR. Bei 8,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.001.408 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 42,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 12,73 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,96 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 11.08.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.650,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.214,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

