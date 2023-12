Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,38 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 12,38 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,40 EUR zu. Bei 12,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.764.240 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Gewinne von 0,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 35,82 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,85 EUR angegeben.

Am 25.10.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.100,00 EUR gegenüber 6.918,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

