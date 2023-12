Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 12,38 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 12,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,28 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.764.240 Stück gehandelt.

Bei 12,40 EUR erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,13 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,85 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.100,00 EUR im Vergleich zu 6.918,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

