Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag fester

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 11,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,47 EUR. Bei 11,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 343.415 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 58,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 02.02.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.315,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 27.04.2023 gerechnet. Am 25.04.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

