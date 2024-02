Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank stabilisiert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,31 EUR.

Mit einem Wert von 12,31 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,33 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.259.970 Deutsche Bank-Aktien.

Am 05.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 4,90 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 35,48 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,69 EUR an.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.315,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

