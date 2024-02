Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 12,22 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 12,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 12,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,25 EUR. Bisher wurden heute 345.919 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 34,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,69 EUR.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.684,00 EUR im Vergleich zu 6.315,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

