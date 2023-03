Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit sattem Kursplus

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 9,03 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.356.649 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 26,94 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 24,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 02.02.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.315,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

