Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 14,66 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 14,66 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,45 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.305.151 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,78 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,80 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,77 EUR. Mit Abgaben von 40,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,69 EUR an.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.684,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.315,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

