Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 14,58 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 14,58 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,64 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,45 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.384.475 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.03.2023 bei 8,77 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 66,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,69 EUR.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 EUR je Aktie belaufen.

