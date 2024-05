Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 15,61 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,61 EUR abwärts. Bei 15,59 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,72 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.016.524 Stück gehandelt.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.04.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

