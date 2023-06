Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 9,26 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 9,26 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,32 EUR an. Bei 9,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.021.383 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 33,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 21,73 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,28 EUR an.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.328,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,99 EUR je Aktie belaufen.

