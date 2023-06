Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,18 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 9,18 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,32 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 9,14 EUR. Bei 9,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 3.749.667 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 26,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,28 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

