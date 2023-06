Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 9,29 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 273.325 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 24,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,28 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.680,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,80 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie holt Verluste auf: Deutsche Bank kann Kunden wohl keinen vollen Zugang zu russischen Aktien mehr bieten

Digitale Vermögenswerte und Depotdienste: Deutsche Bank hat Antrag für Digital-Asset-Lizenz bei der BaFin eingereicht

Deutsche Bank-Aktie tiefer: Deutsche Bank will wohl Tausende Stellen streichen