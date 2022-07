Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag im Minus

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 27.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 8,01 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 7,82 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,30 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.091.735 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 45,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,15 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 27.04.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.328,00 EUR im Vergleich zu 7.222,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

