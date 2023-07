Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 10,47 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 10,47 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,43 EUR aus. Bei 10,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.923.122 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,05 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 44,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,55 EUR.

Am 27.04.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dreht dennoch ins Plus: Deutsche Bank macht weniger Gewinn

DWS-Aktie profitiert: Deutsche-Bank-Tochter DWS zieht mehr Kundengelder an

Deutsche Bank-Aktie nachbörslich gesucht: Deutsche Bank beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 450 Millionen Euro