Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Mittwochmittag ein

27.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 30,70 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 30,70 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.435.443 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,09 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,53 Prozent. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 55,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 29,73 EUR angegeben.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,23 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

mehr Analysen