Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag leichter

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 31,28 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 31,28 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,14 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 480.605 Stück.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (13,81 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 126,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,73 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

