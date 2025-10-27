Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,14 EUR nach oben.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 29,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 29,25 EUR. Bei 29,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.136.951 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 10,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,74 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,75 EUR an.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,92 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

