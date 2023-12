Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,38 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 12,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 12,45 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 12,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.910.069 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 35,82 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,85 EUR.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,01 EUR im Jahr 2023 aus.

