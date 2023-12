Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Deutsche Bank

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,39 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,39 EUR an der Tafel. Bei 12,42 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,37 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,41 EUR. Zuletzt wechselten 367.942 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2023 markierte das Papier bei 12,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 0,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,85 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.10.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 7.100,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.918,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

