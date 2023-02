Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Dienstagnachmittag zu

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 04:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 11,78 EUR. Bei 11,88 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 11,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.429.410 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,74 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 62,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,61 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.315,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Anleger feiern die prestigeträchtige Rückkehr der Commerzbank in den DAX - Commerzbank-Aktie steigt deutlich

ADLER-Aktie leichter: Streit zwischen ADLER Group und einigen Anleihegläubiger spitzt sich zu

Credit Suisse-Aktie tiefer: CS-Aktionär Harris hält Übernahme für möglich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com