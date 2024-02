Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit negativen Vorzeichen

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 12,35 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,35 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,32 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,41 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 819.479 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.02.2024 erreicht. 4,62 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 35,66 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,69 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

