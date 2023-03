Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 8,78 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,14 EUR. Zuletzt wechselten 7.340.704 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,09 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 6.315,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2023 aus.

