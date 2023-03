Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Vormittag vor

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 9,15 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 818.995 Stück.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,97 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,09 EUR an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig wurden 6.315,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

