Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 14,66 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 14,66 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 14,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,70 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.640.534 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 14,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,69 EUR angegeben.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.684,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.315,00 EUR eingefahren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

