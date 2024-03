Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,56 EUR aus. Mit einem Wert von 14,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.661.169 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 14,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,22 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,69 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.684,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

