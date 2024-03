Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Donnerstagvormittag ins Plus

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 14,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 14,70 EUR. Bei 14,72 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 595.421 Deutsche Bank-Aktien.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 14,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,54 Prozent zulegen. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR ab. Abschläge von 39,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,69 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.684,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

