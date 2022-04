Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 12:22 Uhr 3,3 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 9,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.649.142 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,84 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.01.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.900,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.520,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

