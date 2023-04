Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 9,90 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 10,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,94 EUR. Bisher wurden heute 811.202 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 19,90 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 36,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,41 EUR.

Am 02.02.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.328,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.315,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

