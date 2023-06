Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 9,33 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 9,33 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,25 EUR. Mit einem Wert von 9,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.548.216 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,28 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.680,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.328,00 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

