Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 10,26 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 10,26 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,26 EUR aus. Bei 10,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 507.335 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 17,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 41,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,55 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.680,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 25.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

