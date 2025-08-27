DAX24.058 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,80 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Deutsche Bank im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

28.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 30,08 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 30,08 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,05 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 30,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.795.547 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 32,09 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,81 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,73 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 15,03 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

