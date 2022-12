Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag schwächer

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 10,63 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,59 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.110.818 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 27,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,30 Prozent auf 6.918,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

