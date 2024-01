Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Nachmittag

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 11,98 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,9 Prozent auf 11,98 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,94 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,06 EUR. Bisher wurden heute 3.298.920 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,72 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.100,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingebracht

DWS-Aktie zieht an: Sonderausschüttung von vier Euro je Aktie geplant

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing erneut zum Präsidenten des Bankenverbandes gewählt