Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,07 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,07 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,09 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,06 EUR. Bei 12,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 194.783 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,46 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 34,20 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,72 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingebracht

DWS-Aktie zieht an: Sonderausschüttung von vier Euro je Aktie geplant

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing erneut zum Präsidenten des Bankenverbandes gewählt