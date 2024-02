Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 12,41 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 12,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 12,45 EUR. Bei 12,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.661.552 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (7,95 EUR). Mit einem Kursverlust von 36,00 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,451 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,69 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.684,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.315,00 EUR umgesetzt.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

