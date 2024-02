Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,40 EUR.

Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,40 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,43 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,37 EUR aus. Bei 12,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 187.147 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 3,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 56,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,69 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.684,00 EUR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

