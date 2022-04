Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.379.408 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 34,21 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Abschläge von 17,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,85 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.330,27 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Deutsche Bank dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

