Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Montagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 15,90 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 15,90 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,79 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.402.141 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (8,90 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 78,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,654 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 16,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,97 Prozent auf 6,68 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,21 EUR im Jahr 2024 aus.

