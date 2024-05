Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Vormittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 15,56 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,56 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,54 EUR nach. Bei 15,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 179.517 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,36 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,92 EUR an.

Am 25.04.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

