Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,80 EUR an. Mit einem Wert von 24,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.797.658 Deutsche Bank-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 49,78 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,25 EUR aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,15 Prozent zurück. Hier wurden 16,37 Mrd. EUR gegenüber 17,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

