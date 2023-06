Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 9,42 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 9,42 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,46 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 339.746 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 31,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,25 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 29,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,28 EUR.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.680,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 7.328,00 EUR umgesetzt.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Goldman Sachs besorgt wegen Immobilienmarkt - und Elon Musk trägt eine Mitschuld

Deutsche-Bank-Chef: "Jetzt nachzulassen wäre ein Fehler"

Deutsche Bank-Aktie holt Verluste auf: Deutsche Bank kann Kunden wohl keinen vollen Zugang zu russischen Aktien mehr bieten