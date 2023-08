Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag fester

Deutsche Bank im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 10,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 10,24 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,30 EUR zu. Bei 10,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.221.289 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,33 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

