Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 10,22 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 10,22 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,27 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 299.004 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 04.10.2022. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,33 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.409,00 EUR im Vergleich zu 6.650,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

