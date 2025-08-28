Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 29,95 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 29,95 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 29,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.555.819 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 32,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,15 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 13,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach -0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

