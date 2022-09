Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 7,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,46 EUR aus. Bei 7,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.066.447 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 48,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 7,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 0,24 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,96 EUR aus.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.650,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.214,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

